Señor director:

Un día como hoy, 10 de enero, pero de 1883, fallecía el fraile y obispo argentino Mamerto Esquiú. Nacido en 1826 en Catamarca, desde chico comenzó a usar el hábito franciscano por intermedio de su madre, que no dejaría jamás. Sacerdote desde los 22 años, también dictaba cátedras de filosofía y teología. Una de sus participaciones más destacadas en la historia fue su encendida defensa de dictar una constitución, prevista para el 9 de julio de 1853: "Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra". Participó en la discusión sobre la futura constitución provincial, presidió la junta electora de convencionales y fue el vicepresidente de la convención que sancionó la constitución provincial de 1855. Candidato a obispo de Córdoba en 1878, renunció a ello a los pocos días, pero un pedido del Papa lo hizo rever su decisión. Finalmente en 1880 recibió la orden episcopal. El 10 de enero de 1883, volviendo desde La Rioja hasta su sede episcopal de Córdoba, fallecía repentinamente en Catamarca. En su honor, un colegio católico sanjuanino lleva su nombre.