Señor director:



Aprovecho la valiosa oportunidad de este prestigioso diario que me permite expresarme y hacer llegar mis quejas y opiniones para tratar de mejorar nuestro ritmo de vida. Últimamente fueron entregados algunos barrios por el Instituto de la Vivienda en la provincia. Hermosas casas. Y que felices estaban sus dueños al ver sus sueños cumplidos de muchos sanjuaninos, que en algunos casos, habían esperado mucho tiempo. Todas esas familias necesitan trasladarse a sus trabajos o los niños a la escuela. No todos tienen su movilidad propia, por lo que dependen de los colectivos. Éstos tienen sus recorridos con mucha distancia entre uno y otro y para qué decir los fines de semana, más aún los feriados. El caso, por ejemplo, del Barrio Olivares del Sur, en Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel ) calle 6, donde los colectivos no pasan con mucha frecuencia en intervalos de cincuenta minutos entre uno y otro y los días sábados y domingos cada dos horas. Allí se entregaron noventa viviendas. Necesitan un buen servicio de colectivo. No pueden perder sus trabajos por no cumplir con los horarios. El servicio público deberá mejorar y cumplir con su cometido.



Beatriz Lobos

DNI 6.482.846