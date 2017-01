Señor director:



Con cierto entusiasmo observé la inauguración de la Plaza del Bicentenario. Toda la arquitectura me parece de muy buen gusto. Es para aplaudir y felicitar a quienes tuvieron la responsabilidad de llevar adelante esta obra. Lo que sí me caben algunas dudas sobre cuánto será el tiempo que funcionarán los chorros de agua.



Esto es, teniendo en cuenta que en ninguna fuente de la ciudad, funcionan. Es más, increíblemente, sobre algunas de ellas se observan propagandas oficiales. Hace unos días, con motivo del rally Dakar, esta vez, con la vuelta ciclística de la provincia de San Juan.



Mi pregunta como la de decenas de miles de sanjuaninos es, ¿para qué hacen fuentes de agua, si sus chorros no los harán funcionar? ¿No tienen elementos técnicos para hacer que el agua circule?



Creo que tenemos que dejar la desidia para realmente hacer una provincia de la cual estemos realmente "orgullosos de ser sanjuaninos" y que esta frase no sea sólo de campaña política.