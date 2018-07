Señor director:



Llama mucho la atención que ninguna fuente de agua funcione. Se trata de aquellas ubicadas en la Capital. Esta situación no es de ahora, sino que ya suma meses y hasta años. Yo, como lector de DIARIO DE CUYO, recuerdo que este medio trató el tema hace tiempo. Pero hasta ahora, no hubo respuestas oficiales a los reclamos de los sanjuaninos. Lo cierto es que tanto quienes vivimos en la provincia como aquellos que vienen de visita desde otras provincias y países, no pueden disfrutar de las fuentes de agua ubicadas por ejemplo en avenida José Ignacio de la Roza y Rioja, De la Roza y Alem, Libertador y Las Heras, Plaza Gertrudis Funes, entre otras.

Es de esperar que antes de que lleguen las vacaciones de invierno, las autoridades correspondientes solucionen este problema, para que la capital sanjuanina sea más atractiva a los turistas. Esto también es calidad de vida de una sociedad.