Señor director:



Los sanjuaninos tenemos una ciudad tan linda, limpia y prolija en su arquitectura. Pero cuando vemos las fuentes de agua en esquinas y plazas, observamos que no funcionan. Me atreví a escribir esta carta, luego de que tanto a mí como en charlas con otras personas surgió este tema en diversas ocasiones. Las fuentes de la avenida José Ignacio de la Roza esquina Rioja; Alem y De la Roza, Libertador y Las Heras (frente a la Legislatura y Parque de Mayo, Plaza Aberastain, Plaza Gertrudis Funes, Plaza 25 de Mayo, son sólo algunos ejemplos de ellos. Es una pena, porque son atractivos tanto para los visitantes como para los sanjuaninos que transitamos por esos lugares. Hacen ya varios años que no funcionan. Ante esta situación, ninguna autoridad competente brindó explicaciones a la ciudadanía. Sería bueno que solucionaran este tema, porque las fuentes con chorros de agua funcionando es parte de la imagen de la ciudad y un atractivo para el turismo.





Alicia Belluschi DNI 13.856.761