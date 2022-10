Señor director:

En mi carácter de director técnico del club de primera división Defensores Las Malvinas, deseo comentar que nuestro club llegó merecidamente a jugar la final de la Liga Sureste de Rawson, la cual la disputaría con Villa Hipódromo. Luego de varias idas y vueltas, en reunión del consejo de la liga, el presidente Andrés Guerra, junto con representante de los clubes (Juvenil de Rawson, Villa Rojas, y Rodas), es que se decide que no se juegue esa final, y curiosamente, se cambió, para que sea jugado por Villa Rojas y Juvenil de Rawson, quienes se quedaron en cuartos de final y en semifinal de dicho certamen. Me parece una falta de respeto, el jugar con la ilusión de los equipos que vienen peleándola desde abajo. No emiten una respuesta formal del cambio de decisión, por lo que ha llevado a sentirnos defraudados y engañados. Me gustaría que se pudiera realizar algo al respecto, así evitar que este tipo de decisiones se sigan repitiendo.



Mario Leonardo Corado

DNI 35.318.028

Director Técnico de Defensores las Malvinas