Señor director:



Leyendo DIARIO DE CUYO me enteré que el sábado pasado, por el campeonato de la URBA, Alumni venció a SIC 23 a 20. Quedé encantado con la actuación de Lucas Frana, apertura de Alumni, que marcó 18 puntos con el pie. Este muchacho de 20 años es hijo del tenista Javier Frana. Hace un tiempo leí en revista "Rumbos" un reportaje a "Pico" Mónaco, tenista que llego a ser top 10 del mundo. Allí decía: "El tenis es un deporte individualista, de ahí al egoísmo hay sólo un paso". El tenis es un duro y bello deporte, el rugby también. Pero tiene un plus el ser un deporte de equipo, de juego grupal. Por supuesto que hay estrellas: el gran Hugo Porta; el ex capitán de Los Pumas, Agustin Pichot, gran motivador y capitán de Los Pumas cuando salimos terceros en Francia, están en el salón de la fama. Además, Felipe Contepomi va a entrar antes de fin de año. Por supuesto que hay ídolos en el rugby, pero sustentados por el resto del equipo. Con la esperanza que Lucas llegue a Los Pumas, me despido enviándole un abrazo de forwards desde nuestra hermosa provincia.