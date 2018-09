Señor director:



Deseo reiterar los conceptos vertidos en un un escrito que oportunamente (el 21 de noviembre de 2017) envié a la Sección Los Lectores opinan, con el título "Letras importantes'' y que estaba referido al Himno Nacional Argentino. En él me refería a la diferencia del significado entre "o'' sin "hache'' y "oh'' con ella, y decía que el ilustre patriota y escritor Vicente López y Planes, autor del himno, empleó "o'' cuando quiso significar "o esto'', "o esto otro'': "...coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir''. Nunca "oh''.



Me ha llamado la atención que en notas sucesivas publicadas se ha utilizado "oh'' con "hache''por lo que considero que sería importante aclarar debidamente si esto corresponde a un error o no está considerado de esa forma. Creo que esta aclaración es importante por respeto al patriota López y Planes.



Elías Pósleman MI 6.729.373