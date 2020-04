Terminó una Semana Santa histórica a nivel mundial, por causa de una pandemia que afecta a toda la humanidad. Y, a pocos días de celebrar Pentecostés, los creyentes se vuelvan más a la búsqueda de Dios. Es así que esta historia lo revela de esta manera. Le dijeron que pasaría por allí, cargando su cruz, rumbo al Calvario; y Simón el Simple fue a apostarse a la vera del camino, en primera fila de la multitud que quería ver a Jesús en los últimos instantes de su vida humana. ¡Cuántas burlas costó al pobre Simón esta determinación! ¡Cuántos insultos!. Pero por algo le llamaban "el Simple''; todos los ataques no hicieron gran mella, acostumbradas a las mil chanzas y abuso que provoca en cuantos le conocían, su condición de hombre sin malicia y de escasa inteligencia. ¿Quién es él? Uno de los más modestos representante de la clase más baja y pobre de Jerusalén. ¿Cómo y de que vive? De la manera que puede y con los medios que primero le salen al paso, ¿cuáles son sus ambiciones? Ninguna, fuera de tener pan para llevarse a la boca, un lugar para dormir, no importando dónde. Pero, ¿Qué viene a ver Simón? ¿Qué interés puede tener para él la ejecución de un condenado a morir en la Cruz? La verdad es que Simón ha visto a Jesús en varias oportunidades, en ocasiones en que obra sus famosos milagros. Del lado de la ciudad se oye un tumultuoso vocerío que se acerca lentamente. Es la procesión a cuyo frente marcha el reo cargando su cruz. Soldados romanos le hacen escolta, y la chusma, desatada, pugna por acercarse para descargar sus puñetazos y escupitajos sobre el condenado, logrando sus objetivos que se repitió en todo el trayecto hacia su crucifixión. Simón el Simple se empina para ver mejor. Ha venido aquí con un propósito, necesita decirle al Maestro que pese a que todos le abandonaron, pese a cuento le hacen, a pesar del triste y humillante fin que le espera, él, Simón el Simple, sigue creyendo en su divinidad. En una cada caída del reo, llevando su pasada Cruz, y para que no caiga, un soldado romano y a latigazos le pone de pie, latigazos que pegan en la cara y la cabeza, haciendo que una espina de su corona se desprendiera y rodara entre la muchedumbre. Simón el Simple, como pudo, la recogió y la guardó entre sus tesoros más preciados. Con el tiempo, Simón realizará muchos milagros en nombre del Maestro, sobre todo a aquellos que se burlaban de él y su fe, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Una espina con algo de sangre y su fe en Jesús. Simón el Simple vivió muchos años con esa reliquia, siempre colgada en su pared. Hoy, ¿cuántos Simón el Simple existen?, muchos hombres que en silencio saben que Jesús es la salvación. Simón el Simple, a pesar de su ignorancia encontró a Jesús.