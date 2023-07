Señor director:

Me propuse todos los años compartir con los lectores de DIARIO DE CUYO unas sencillas palabras, pero llenas de agradecimiento a ese hombre de bien, el Dr. René Favaloro. Nos legó no sólo el reconocimiento a nivel internacional de profesional brillante, sino como ciudadano luchador, honesto defensor y amante de su Argentina. Dejó propuestas de trabajo económicamente excelentes fuera del país, para radicarse como médico rural y llegar luego a crear una fundación, donde se abrían las puertas a jóvenes médicos para su perfeccionamiento, como también realizar operaciones de alta complejidad a personas de escasos recursos. Quedaron grabadas sus palabras y su accionar en programas televisivos de su tiempo, siempre luchando ante la inoperancia de políticos incapaces, resaltando su formación de hombre honesto, defensor de su Argentina. Y cómo no nombrar su aporte también cultural e histórico, su libro escrito "Conoce usted a San Martín" (al cual recomiendo su lectura). Su trágica muerte, nos hace nombrarlo "Mártir de nuestra generación". Dio su vida como muestra y reclamo a la mala dirigencia de la Argentina. Nuestro recuerdo y honor al gran luchador Dr. René Favaloro.



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y sociales