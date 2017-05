Señor director:



A medida que la gente conoce lo que es la ideología de género, aparece preocupación social. En marzo de 2017, una manifestación multitudinaria en Perú contra el gobierno, con el lema "con mis hijos no te metas", y, millón y medio de firmas. En agosto de 2016, masivas manifestaciones en varias ciudades de Colombia por la misma causa, con participación de padres, políticos y líderes religiosos.



La llamada "ideología de género" afirma, alegremente, que la cualidad de femenino o masculino en el ser humano no viene dada por la naturaleza sino por la cultura; que no se nace hombre o mujer, sino que cada cual elige su sexo entre una multiplicidad según las propias inclinaciones o deseos.



Esa ideología no lucha por el respeto a los homosexuales o "trans", sino por la confrontación entre el hombre y la mujer. A través de la ONU, la impone, universalmente, el feminismo radical. No es algo moderno, sino que parte de ideas decimonónicas, de las teorías de Friedrich Engels, alma gemela de Carlos Marx. Engels teorizaba sobre la confrontación del hombre y la mujer, para lograr la desaparición de la familia. Sin respeto a las Constituciones de los Estados en materia educativa, no toleran opiniones contrarias, ni siquiera a los padres de familia. Como es imposición totalitaria, los gobiernos que la imponen por vía de ley, no permiten la libertad de opinión y de expresión.