El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de cuatro continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional al que pertenecen. Mediante esta planificación, muchas villas y asentamientos lograron el acceso de ambulancias como otros servicios municipales en distintos lugares del país. No sólo eso, sino también el mantener un orden en la construcción edilicia, como también una paleta de colores como la tuvo San Juan desde aquella histórica reconstrucción, luego del terremoto de 1944. El cuidar la higiene de la ciudad, el cuidado del mobiliario público hace necesario la limpieza de graffittis de paredes, monumentos y estatuas, por ejemplo, hacen de la ciudad capital, como en el resto de la provincia, un diseño y urbanismo que es de admiración para los visitantes, que no encuentran en sus lugares de origen la pulcritud que podría brindar en todo tiempo nuestra provincia de San Juan. Por tal motivo, es fundamental que cada gobierno, ya sea provincial como municipal, organizaciones no gubernamentales y vecinos particulares, nos preocupemos de que el urbanismo en San Juan sea parte de una buena calidad de vida y eso se transforme en parte de nuestra idiosincrasia que incluye el buen gusto, la educación y cultura que nos caracteriza como sociedad.



Por Alberto Braida

DNI 7.591.261