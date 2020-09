Señor director:



¿Cuántos ejemplos que nos muestra el mundo entero para poder tomar nota de ellos y prevenir? La pregunta se refiere en este caso puntual a los incendios que se produjeron en distintos lugares del mundo como la selva amazónica, Australia, California. Pero también en lugares de nuestro país como San Luis, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos y en estos días en las Sierras de Córdoba. Precisamente en esta última provincia, la devastación causa estragos. Los bomberos ya no tienen elementos con los cuales luchar contra las llamas, porque fueron superados por la magnitud de semejante siniestro. Al ver las imágenes por televisión, me pregunto el porqué no se es más estricto en San Juan, con aquellos que para limpiar los terrenos de malezas, no tienen mejor idea que prenderles fuego para que se quemen y de esa manera evitar trabajar cortando las malezas. Al iniciar un incendio, lo que se provoca es la contaminación del medio ambiente como también se pone en peligro la vida de personas, animales y la flora de cada lugar. Por estos motivos, solicito a las autoridades competentes, que tomen medidas para evitar siniestros como los que estamos viendo en estos, días, donde las pérdidas materiales, animales y vegetales son incalculables. Pero además, que la Justicia se aplique ante estos hechos que perjudican a toda la ciudadanía.

Luis Enrique Forestelos

DNI 12.902.728