Señor director:



Ayer caminaba por la Plaza 25 de Mayo. Me llamó la atención un grupo de jóvenes que estaban abrazados. Al pasar, noté que estaban orando, agradeciendo a Dios por las bendiciones concedidas. Luego de ese momento, me acerqué a uno de ellos y le pregunté qué hacían. Me dijo que son miembros de una organización denominada "Remar Argentina", que son centros cristianos benéficos de contención social sin fines de lucro. Trabajan en acciones solidarias y reparten folletería para que las personas se interioricen de qué son las drogas, los daños que causan y cómo poder salir de ese flagelo. Trabajan en 26 ciudades del país y forman parte de una organización más grande que trabaja en 70 países con el fin de rescatar personas adictas. Tienen granjas comunitarias donde son atendidos para recuperarlos. Me pareció interesante poder compartir con los lectores esta experiencia, debido a que todos los argentinos tenemos que ayudarnos y colaborar con los jóvenes y adultos que tienen ese tipo de problema.





Domingo Gutiérrez

DNI 8.029.375