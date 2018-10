Señor director:



La posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rompa relaciones con Rusia, como trascendió en los últimos días, me llevó a escribir la siguiente reflexión. ¿Por qué la cúpula que mantiene lo que podríamos llamar "el equilibrio mundial de la humanidad'', no son seres imbuidos de valores altruistas? ¿Será que deberíamos hacer hincapié en esos valores, para no olvidarlos? ¿Será que nuevamente prima la "paranoia'' del poder, y van tras él, olvidando lo vivido como masacres en las guerras mundiales? La sombra de romper pactos de no usar armas nucleares, misiles de corto alcance (5.000 kilómetros, como el de 1987, entre Rusia y Estados Unidos, firmados por Mihail Gorvachov y Ronald Reagan, en la actualidad, preocupa. En este hilo conductor de reflexionar sobre el tema, me lleva a pensar en ¿cómo "marcar a fuego'' en los corazones del hombre desde pequeños el ser solidarios, desterrar la ambición, tender la mano entre hermanos.



Beatriz Albaladejo

DNI 4.413.700

Licenciada en Ciencias Políticas