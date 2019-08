Señor director:



Antiguamente se llamó "Avenida San Martín''; luego se le cambió el nombre por lo que hoy se la conoce como "Avenida Dr Guillermo Rawson y también Ruta 40''; con el monumento al ilustre doctor Rawson en las intersecciones de avenidas Córdoba y Rawson. Con un hermoso boulevard que supo tener pérgolas pefumadas de jazmines y glicinas, la hacía muy romántica y algunos carnavales que supieron alegrar su paseo. Realmente se fue descuidando y envejeciendo sus flores hasta desaparecer. Se comenzó una mejora con los añosos árboles y... quedó inconcluso. El palo borracho, jacarandá y otra especie que se los ve erguidos y hermosos a pesar del frío. En estos últimos años creo que desde el municipio capitalino la reforma ciclo vía, pinturas, plantitas, césped, etc. ¿Y el tránsito vehicular?.. Si claro, la semaforización inteligente muy bueno, ayuda al momento de cruzar la arteria al peatón principalmente. Pregunto, ¿qué misión cumple la ciclo vía? Nunca pasó un ciclista por ahí, solo es un lugar donde se junta basura y agua, que si no se seca rápido comienza un olor nauseabundo. ¿Será el mal declive? Por suerte no llueve, porque es imposible transitar por lo que es peatonal, el agua queda por días como si fuese una fuente. Parecía bonito el arreglo, pero fue en algunas cuadras, si se camina más hacia el Sur, por ejemplo se ve un abandono total. Ni hablar de cuando hay viento Zonda, la suciedad que se acumula. No olvidemos que es una de las arterias principales de entrada a nuestra capital. Se que un grupo de vecinos se jubiló caminando de oficina en oficina para llegar a determinar un buen arreglo en el tramo del O'Higgins a Brasil, de Sur a Norte, mejoras que colaborarían los vecinos. El tránsito va por Juan Jufré y dobla en General Paz. Cuando una ambulancia con luces y sirenas pide paso, se le hace imposible por el tremendo tránsito.





Inés María Mercado DNI 5.746098