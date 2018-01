Los romanos las llamaban "Collatio". En todos los idiomas europeos tiene su traducción. En castellano, el término "propina" indica una arraigada costumbre entre los argentinos definida, según los diccionarios, como "muestra de satisfacción por algún servicio". En nuestro país, los millones de pesos por tal concepto, tienen una explicación que escapa a los cánones formales académicos. Es posible que, junto con los franceses, los argentinos y en particular, los sanjuaninos, ostenten el récord de apego a ese "extra". Para los alemanes, por ejemplo, ese hábito no goza de tanto "estatus" como aquí. Recordemos que la Argentina fue el primer país que decidió elevarle la jerarquía a los mozos convirtiéndola en norma jurídica. A fines de 1945, la Ley del Laudo la hacía obligatoria, al mismo tiempo que con ingenuidad declaraba abolida la otra forma antigua y voluntaria de hacerla efectiva. Alguien cree que se trata de una costumbre, luego advierte: "Dejo propina porque todos lo hacen", aunque se anima a sugerir que puede ser una forma de "no pasar por amarrete". Otros suponen que es una manera de ahorrarse problemas si se piensa seguir concurriendo a ese lugar, porque temen ocultas maneras de "revanchas futuras" por parte de los mozos y otros servidores. La opinión de un psicólogo la resume así: "Es un modo de comprar el afecto y la consideración de quienes sirven; un modo alienado pero que hace a mucha gente más importante socialmente". Desde otro punto de vista, el dejar propina tiene mucho que ver con la nacionalidad de cada cliente: dicen que los brasileños son los más desprendidos; los chilenos, venezolanos y franceses no sobrepasan el 8 o el 9% del importe de la cuenta. Los ingleses y norteamericanos son pocos dadivosos. Un mozo decía: "Las propinas sumadas a fin de mes podrían resultar importantes junto con el sueldo, por eso nos esmeramos en servir a los clientes que sabemos nos dejarán una propina generosa". Pero un detalle que no se le escapó a otro mozo consultado, es el carácter exhibicionista: "Hay algunos que cuando vienen solos no dejan nada, pero si están acompañados aflojan la billetera de lo lindo". Hace tres mil años, los griegos acuñaron la palabra "propina": era una invitación a beber. El sentido originario se ha perdido en el tiempo, pero el término y la costumbre se ha mantenido. Si es cierto, como opinan algunos psiquiatras que en personas con problemas mentales suele ser una regla general que una mayor capacidad de dar implica un firme progreso hacia la recuperación total, debería suponerse que los argentinos somos los seres más equilibrados del mundo.