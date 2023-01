Señor director:

La seguridad personal es un tema que debiera enfrentar el gobierno con mucha seriedad, eficiencia y urgencia. Abordándolo como un plan Nacional a corto y largo plazo ¡inmediato! No es la discusión en el Congreso, sobre si permitimos o no permitir uso de armas. No es un tema ideológico, que enfrente en el congreso a oficialistas y contrarios. Derecha o izquierda (esta clasificación totalmente descalificada, propia de la ignorancia o lectores de panfletos comunistas del pasado). Es un tema que nos concierne a todos, repito. Es necesario instrumentar un plan basándose, primero en la selección e instrucción para preparar un cuerpo especialista. Recordar que es enfrentar un poder inmenso, como el de la mafia de la droga. Corre mucho dinero que tienta y se compran hasta puestos de funcionarios públicos. Por ello recalco la preparación del cuerpo de especialistas. Con coordinación en todo el país. No solo policías provinciales, pues el flagelo se filtra más allá de las fronteras. Allí el peligro de la inseguridad!.



Dirán que "existe un cuerpo de especialistas''. Pero no de la forma que debiera implementarse por la situación. grave actual (como ocurre en Rosario). Este simple esbozo, de una cruda realidad que nos afecta a todos, sirva como llamado de atención a nuestra dirigencia y pongan "manos a la obra''.



Beatriz Albaladejo

Lic. en Ciencias Políticas y Sociales