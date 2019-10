La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2008 como Año Internacional del Saneamiento y cada 15 de octubre como Día Mundial del Lavado de Manos. Este día se celebra este 15 de octubre en 70 países de los cinco continentes. Es la primera vez en la historia en la que una campaña mundial pide a millones de personas que laven sus manos con agua y jabón. "El principal mensaje que queremos hacer llegar es la importancia del lavado de manos, pero no cualquier enjuague rápido: es importante lavarse las manos correctamente con agua y jabón en momentos clave del día, por ejemplo: antes de cocinar o preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño o de limpiar a un bebé", indica Therese Dooley, del Programa sobre Saneamiento e Higiene de Unicef. El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y baratas de prevenir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Estas enfermedades causan la muerte de 3,5 millones de niños cada año y afectan a la salud de millones más, tanto en países en desarrollo como industrializados. El acceso al jabón no es siempre fácil en muchos lugares del mundo. En países como Etiopía mucha gente utiliza cenizas o arena para su aseo personal, porque no pueden obtener jabón. Unicef apoya varias campañas para promover un correcto lavado de manos, dentro de sus programas de Agua, Saneamiento e higiene en todo el mundo.