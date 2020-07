Señor director:



Me sumo a la opinión de una lectora que hace un tiempo escribió una carta abordando un tema muy importante como es la higiene ciudadana. Se trata de la limpieza de calles como de acequias en el centro de la ciudad capital. Este es un un tema serio. Paso a explicar por qué. Durante la semana podemos observar personal municipal limpiando e incluso con un vehículo que pasa haciendo esa tarea. Sin embargo, en los días hábiles, en que funciona el estacionamiento ordenado, esta máquina solo limpia la parte opuesta de la calle. Es decir, aquella en la que no se permite estacionar. Sucede que siempre la calle está limpia de un sector dejando el otro lado sucio con tierra, hojas de árboles, papeles y muchas clases de residuos. Esto se solucionaría aprovechando los fines de semana y feriados, para limpiar las calles por completo en el horario en que no funcione el estacionamiento pagado. Esta carta es un simple aporte a las autoridades municipales con el fin de cuidar la limpieza de la ciudad y su higiene. Todo esto contribuye también a la salud de todos los sanjuaninos.



Irina Miranda

DNI 12.029.872