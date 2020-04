Señor director:



El mundo llora, tiembla, se conmueve, no sabe qué pasa, está aterrorizado, y tal vez para muchos todo se termina. La tristeza y el dolor que hay en mi pecho deben experimentarlo multitud de seres de todos los lugares de la tierra. Los más intelectuales, los científicos. Aquellos que creen saberlo todo tratan de dar explicaciones informando que, a través de miles de millones de años, ocurrieron sacudones como éste. Pero, que a pesar de todo, la humanidad logró sobreponerse. Aquellos a quienes se nos movió el piso por los sismos también recordamos esas situaciones individuales. En cambio esto es mundial. Por eso lloramos lágrimas amargas cuando vemos que los más viejitos tienen que estar solos, que los nietos no pueden visitarlos, que no alcanzan los hospitales, que los médicos y personas dedicadas a salvar vidas, además de estar expuestas, no dan abasto. Lloramos porque sabemos que la soledad es triste, y esa tristeza se refleja en las calles de pueblos y ciudades vacías que muestran los medios. Dicen que las lágrimas limpian el alma y traen la paz. Hoy el mundo está llorando. ¿Alcanzará ese llanto para limpiar tanta maldad que el ser humano desparramó en este universo hermoso que Dios creó?