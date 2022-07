Señor director:

Hacía mucho que no venía a mi amada tierra de San Juan. Nací aquí, pero me mudé a Estados Unidos y vine de paseo unos días. Me pareció maravilloso la extensión de los espacios verdes en los alrededores del Parque de Mayo. Creo que eso le viene muy bien a los sanjuaninos como a los turistas que visitana nuestra provincia. Ojalá que esta política de generar más espacios verdes se multiplique para ganarle al desierto de nuestra geografía. Creo que San Juan se verá cada vez más bello y grande, como es el destino de grandeza que nos marcaron nuestros próceres como el gran Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento.



Luciana Inzaghi

