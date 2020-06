El 13 de junio de 1562 nacía San Juan de la Frontera, fundada por el Capitán Juan Jufré, en nombre de Don Francisco de Villagra Capitán General de los Reinos de Chile y su majestad el rey Felipe II de España. Cada vez que llega esta fecha el pueblo se viste de fiesta, algo que no pasará este año debido a la cuarentena sanitaria por la pandemia del Covid-19. Así las cosas, tenemos un lugar histórico gracias a que el artista, Miguel Ángel Sugo, esculpió la estatua que inmortaliza el recuerdo de ese hecho que provocó la fundación de este territorio del Valle de Tulum. El derecho de ejecutar el monumento lo obtuvo por un concurso y su inauguración se realizó el 13 de junio de 1951 con un gran acto. Hubo alumnos, militares, religiosos, y miles de sanjuaninos presenciaron la espectacular obra de arte. Mi padre, José Mazuelos, destacado fotógrafo y reportero Diario Tribuna, y como amigo personal de Miguel Ángel Sugo, fotografío los distintos momentos, que, desde la maqueta a la inauguración que plasmado de como día a día iba transformándose la piedra en la obra concluida. No obstante, no fue respetada por funcionarios gubernamentales que permitieron su profanación. Es que mirando esas fotografías, descubro que Miguel Sugo, cuando esculpió esta estatua, paralelamente lo hacía de a dos, o sea, dos Juan Jufré, dos caballos y dos mujeres y el niño. Pero sólo se conoce una sola que es la que está en la plaza de Concepción.

Yo ví dos esculturas, y se afirma esta apreciación con las fotos que se muestran en los momentos de trabajo de don Sugo y su colaborador. ¿Dónde fue a parar la otra escultura, que "por su tamaño no se puede esconder en un cajón de escritorio"? (las fotos que publica DIARIO DE CUYO son inéditas). En San Juan, muchas obras de arte y en distintas épocas han desaparecido, sólo por poner unos pocos ejemplos: la pregunta, ¿dónde están o quiénes la tienen? los portones del Parque de Mayo, la estatua del Caupolicán, obra de arte regalo de la República de Chile a San Juan, dicen que se rompió, pero dicen que está intacta en poder de unos afincados, copones blancos decorativos interior del Parque de Mayo, mármoles de Santo Domingo y Catedral. Dicen que los vieron en una finca de Zonda. Rejas recientemente retiradas de lo que era el velódromo del Estadio abierto del Parque de Mayo, son más de 1.000 metros de rejas de hierro forjado, farolas del interior del Parque de Mayo, y así unas cuantas obras misteriosamente desaparecidas que son patrimonio de San Juan.





Por Leopoldo Mazuelos Corts

Fotos: José Mazuelos - Año 1947- 48/49