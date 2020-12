Señor director:



Gracias por este espacio que DIARIO DE CUYO brinda a los lectores para expresarse. Sabemos que este año, para todo el mundo es luctuoso y muy triste, debido a que la pandemia se llevó la vida de cientos de miles de personas, se perdieron empleos y hay muchos enfermos. También sé que, como sociedad, mientras en Argentina como en San Juan en particular, la situación económica no da para celebrar como en otros años. Pero, al mirar distintos canales de televisión, veo que en el mundo el alumbrado o bien la ornamentación con motivos navideños ya se puso en marcha, con el fin de no perder, sino más bien fomentar la esperanza en aquel que nació para salvación del mundo. Me refiero a Nuestro Señor Jesucristo. Países europeos, como de nuestro continente, ya sea Colombia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, hacen distintas figuras navideñas con luces para ornamentar espacios públicos en todas las ciudades. En San Juan eso no ocurre casi nunca. Tan sólo se pudo ver algo pequeño en la Legislatura y en algún que otro lugar. Pero nada. Creo que deberíamos honrar al Dios Todopoderoso con muestras de amor, fe, esperanza con un espíritu navideño que nos haga renacer de estas circunstancias dolorosas para todos.

Romina Vieri

DNI 41.161.022