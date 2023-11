Señor director:

"Parque": cuando alguien piensa en un parque, generalmente imagina un lugar verde, con árboles, plantas, césped...



"Parque Rivadavia": más bien pareciera un parque para estacionar vehículos... muy pocos árboles (poco regados, de manera que tardarán años en dar sombra). ¿Plantas? muy pocas, y si hay placero, no se nota porque poco es lo que se cuidan. Una hermosa cancha para jugar diversos deportes, con baños generalmente cerrados (y la gente que no cuida las instalaciones y hace mal uso de ellas. Debería cobrarse un canon por entrar y así poder abastecer de implementos de higiene como papel, jabón, alcohol). Además, cuenta con un amplio patio con piso para que jueguen los niños y no tan niños; hay unas luminarias bajas que obviamente no duran porque reciben pelotazos, patinazos, y se las llevan por delante los que tienen poca habilidad para esquivarlas. En verano, o cuando nuestro hermoso sol calienta, no se puede usar el parque porque contiene tanto cemento y tan poco verde que irradia calor, más calor hasta bien entrada la noche.



Conste que soy una de las personas que votó a favor del actual intendente y al que viene, que espero sea más amigable con los árboles, las plantas, el césped... porque vivimos en una provincia semidesértica. Me dirán que hay que cuidar el agua, y, justamente cuidemos su uso creando un clima más amigable. Muchas gracias.



Mabel Pedroza

DNI 6.262.331