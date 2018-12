Los incendios provocados en las zonas rurales de San Juan parecen no tener fin. Pasan los años, pero siempre surge la mano de pirómanos que, al parecer, le prenden fuego a los campos. Estos hechos ocurren con mayor frecuencia en invierno, más precisamente en agosto. Lo que llama la atención es que también ocurren en pleno diciembre, como lo muestra la foto, en la zona de calle Alfonso XIII y 10 Pocito. Allí no sólo se incendió la maleza, sino que el fuego afectó a eucaliptos y otros árboles. Para agravar aún más la situación, los incendios siempre ponen en peligro las viviendas de vecinos. A todo, también se contamina el medio ambiente. En este contexto, los bomberos acuden siempre a combatir estos siniestros, arriesgando sus vidas (foto). Sin embargo, al parecer no se nota un trabajo de investigación por parte de las fuerzas policiales. Esto sería muy importante para detectar y llevar ante la Justicia a quienes cometan estos graves delitos contras la propiedad, las personas y el medio ambiente. Es de esperar una mayor acción para detener este flagelo que afecta al campo sanjuanino.



