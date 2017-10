Señor director:



En la actualidad, el porcentaje referido a la contaminación del medio ambiente, subió por diferentes motivos: destrucción de capa de ozono, calentamiento de la tierra, lluvia ácida, destrucción de bosques y selvas tropicales, desertificación, la extinción de especies animales, desechos tóxicos, contaminación de océanos y contaminación atmosférica, entre otras. Para solucionar de a poco esta problemática, podemos incrementar leyes especificas de cuidado. La principal debe ser el concientizar en escuelas, así las nuevas generaciones ya tienen incorporado este cuidado. Si esto no se logra llevar a cabo a tiempo, la especie humana y toda la vida que habita en nuestro planeta se extinguirá. Hoy en día, sólo el 12% de la población mundial respira aire no contaminado. Esto no sólo se debe a la tala de árboles sino también a las fábricas que contaminan el aire. Es sabido que en la galaxia existen otros planetas, además del nuestro, pero el gran problema es que en ninguno podremos sobrevivir. Por lo tanto, debemos proteger el nuestro. Como dijo Terry Swearingen, ganadora del premio ambiental Goldman en 1997 "Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir'', una frase muy importante para reflexionar.