Señor director:



Desde hace unos meses a esta parte, ya no se cambiaron los viejos semáforos por otros inteligentes. Quedaron muchos de estos antiguos aparatos, que si bien, todavía prestan servicios, no brindan las condiciones óptimas de seguridad para peatones como los vehículos que transitan por diversas esquinas. Al menos, aquellos que tienen segundero, brindan la seguridad del tiempo que se debe esperar o bien para pasar en una esquina y no la incertidumbre que los viejos aparatos ofrecen al tránsito, ya que no se sabe en qué momento las luces cambiarán de rojo a verde y viceversa. Además, hay que tener en cuenta las dificultades que tienen las personas discapacitadas al momento de cruzar las esquinas. Por tales motivos, se hace necesario que los intendentes de Capital como de Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson, que son los departamentos del Gran San Juan, trabajen en conjunto para realizar el cambio total de semaforización de la provincia. Los altos impuestos que pagamos los ciudadanos queremos verlos reflejados en obras que sirvan para toda la comunidad de San Juan. También para quienes nos visiten, puedan decir que nuestra provincia es moderna y está a la altura de las mejores ciudades del mundo.





Matilde Rojas

DNI 14.928.026