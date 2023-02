Señor director:

Uno de los graves problemas que tienen los conductores de cualquier vehículo en las calles es cuando de repente el semáforo pasa de repente de la luz verde a roja sin escalas o bien con el intermedio amarilla. Cuando ya se está en la esquina no se puede frenar y los vehículos que van a cruzar de la otra calle arrancaron, lo cual es un peligro inminente de accidente. Por tal motivo, creo que en todo el territorio provincial y más en los departamentos del Gran San Juan comenzando por la Capital, tienen el deber de colocar semáforos inteligente o al menos con un segundero que indique el tiempo que resta para poder avanzar o no. Los municipios deben brindar un buen servicio y evitar cualquier tipo de accidente vial que puede costar la vida de personas o bien cuantiosos daños materiales. No todo es pensar en las elecciones.