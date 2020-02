Hay plazas en la Capital como en otros departamentos aledaños que realmente son lúgubres y hasta dan un aspecto de tristeza y desolación. El motivo es que son muy poco concurridos y no sé por qué. Quizás, sea porque el concepto de plaza quedó anticuado. Me refiero a que ya no se trata de un lugar sólo con plantas, algunos árboles y senderos para caminar. Es cierto que algunas plazas fueron aggiornadas con aparatos para hacer gimnasia. Pero no es suficiente. En estos tiempos de sigo XXI, el deporte es fundamental, tanto como las actividades culturales. Hay países sudamericanos, donde las plazas se practican actividades que atraen a los vecinos, como gimnásticas y culturales de distinto tipo, ya sea música, teatro, títeres, artesanales entre otros. Son sitios donde incluso los nuevos artistas se pueden mostrar en eventos organizados por los municipios. Por lo tanto, el vecindario tiene como centro de reunión esos lugares. Aquí en nuestra provincia veo plazas como la Gertrudis Funes (ex General Paz), la plaza de Trinidad, por citar sólo dos ejemplos, sin la visita masiva de público. Y, otra como la Ítalo Distéfano, que tiene un terreno inmenso, pero que carece de un sector como para llevar a cabo actividades de tipo cultural que atraigan la atención del público como por ejemplo teatro al aire libre, presentación de academias de baile, conjuntos musicales. Sería conveniente que cada municipio readapte las plazas para que los vecinos puedan practicar deportes, enriquecerse culturalmente en espacios modernos y útiles. No sólo un espacio verde y nada más. Creo que tenemos que proyectar y hacer con visión de futuro y no con una mirada a corto plazo.

Más actividades culturales permanentes, es uno de los tantos reclamos vecinales que tienen municipios para darle vida a las plazas. (Foto de archivo).

Por Mariela Morales Ríos

