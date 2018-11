Los acontecimientos diarios, noticias económicas, policiales, el deporte. Trae consigo malestar e inseguridad. Les recuerdo: estamos a fin del año. Tiempo de balance, pero por encima de todo, tiempo de recordar: estamos vivos, tenemos a seres queridos que nos acompañan, ¿por qué no levantar el ánimo? Por qué no mirar el porvenir diciéndonos: ¡Yo puedo! Con cambios (quizá no tan halagüeños como soñábamos), ¡pero tengo fuerzas y esperanza!. Miremos el futuro así. Y en ese futuro no permitamos: política sin principios. Riqueza sin trabajo. Accionar sin compromiso. Civismo con prepotencia solamente. Con el respeto, el orden, la educación, el esfuerzo, viviremos una sana libertad. ¿Habrá pobreza? Si, pero en una comunidad donde no se especule con ella, donde no habrá miseria, sino creando conciencia que en ese esfuerzo está la dignidad y la esperanza. Ella brindará la paz necesaria, dándonos sosiego. Infundamos a nuestro alrededor esto.Y seremos "constructores de tiempos mejores''. Lo hagamos posible. ¡Está "el poder'' en cada uno de nosotros!



Por Beatriz Albaladejo DNI 4.413.700

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales