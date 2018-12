Señor director:



Acabo de leer en la sección Espectáculos de un diario nacional, un twit que escribió el "periodista'' Diego Brancatelli, de lastimosa actuación en su profesión y vocero de las provocaciones del cristinismo en la TV de aire. No lo escuchamos nunca criticar a Charly García cuando subido a un escenario incitaba y alentaba a los espectadores a insultar al presidente Mauricio Macri. Tampoco hizo comentarios negativos acerca de los varios videos sobre Diego Maradona en su última visita a Venezuela, donde se lo vio bailando con Nicolás Maduro, como un títere desarticulado y tardando minutos para enhebrar frases entendibles. En el twit que es motivo de esta carta, critica el llamado a no insultar a Macri solicitado al público por el cantante Rolo Sartorio, de "La Berisso'', hecho plausible de un kirchnerista. Brancatelli acusa a Sartorio de ser "un blando y no como otros artistas durante la dictadura que se expusieron a la represión''. Este personaje que dice ser periodista, nació en 1976 y no tiene la más mínima noción de lo que fue la época de 1976/1982, salvo lo que le contaron en la unidad básica o sus mayores. En ese sentido, caben las palabras de sir Francis Bacon quien escribió: "Quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no osa pensar es un cobarde''.