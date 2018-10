A veces uno expresa un ruego, una petición, que se eleva al aire con esperanzas, pero sin la certeza de una respuesta positiva. Pasa el tiempo y la ilusión inicial se va diluyendo imperceptiblemente y no queda más remedio que rendirse ante la evidencia de que "ya no será''. Hasta que, un día cualquiera, tenemos noticias de haber sido escuchados. Entonces la alegría tiene la significación de una sorpresa agradable y decimos "por fin, se nos dio''. Esto viene a cuento de saber que el dúo Minguez - Barboza volverá a cantar. Así, sin una preparación previa, cayó esta información en una edición reciente de DIARIO DE CUYO, y la voz corrió entre quienes amamos la música cuyana y veíamos muy lejana la posibilidad que volvieran a las tablas. Hace un par de meses, cuando los vimos también de manera imprevista en un programa de "La Ventana'', fuimos una más de las muchas voces que pidieron que eso no quedara allí, y se diera el milagro de su retorno. La imagen admirada del dúo pocitano, se agrandó aún más con el imprevisto cese de sus actuaciones. La desazón nos invadió y al pasar los años, se hizo más remota la posibilidad del regreso. Me animé entonces a expresar en estos versos, aquella nostalgia por una ausencia que parecía consolidada, a modo de homenaje. Le puse el ritmo de una cueca y me di el gusto, en una reunión familiar en su "rancho'', de cantársela al Pelufo, lo que fue motivo de honda emoción para mí. Humildemente, y con licencia por sus seguras deficiencias poéticas, transcribo la letra de lo que denomine "Al dúo Minguez - Barboza''.



Primera: "En San Juan la cuyanía, se vive con emoción (bis)/ mejor si se canta a dúo/ como enseña la tradición/ Ha nacido esta cueca/ para hacer recordación''. "Guitarra y voz al cielo/ por aquí nada se vio/ como ese dúo añorado/ pocitanos de mi flor/ Pegados a mi juventud/ como la pava al fogón''.



Estribillo: "Los viernes en El Horcón/ y en cada noche de ronda/ fue el dúo más mentado/ en mil leguas a la redonda/ Les dejo mi humilde homenaje/ al dúo Minguez - Barboza''. Aro - aro: "Lindas noches de San Juan, las de los años setenta, que con el alma contenta, salíamos para buscar, donde iba a cantar, ese dúo inolvidable: Minguez - Barboza compadre, ¡por ellos quiero brindar!''



Segunda: "Una primera sonora/ como agua de manantial (bis)/ fue la de Manuel Minguez/ no se conoció otra igual/ Tonadas y cuecas salían/ como la miel de un panal''. "Y don Pelufo Barboza/ supo hacer guitarra en mano/ segunda tan deliciosa/ como fruto pocitano/ Los dos unieron sus voces/ cual si fueran dos hermanos''. Y repite el estribillo.



Un aviso final para todos sus admiradores: el viernes 19 próximo, actúan en vivo en el programa "Viva la tarde'', de Rony Vargas, por Cadena 3. Será a las 14.30 y un preanuncio de su vuelta en Cosquín, y en todos los escenarios de las fiestas provinciales que pululan en el verano. Y por supuesto, en San Juan. Un grande como Rony tuvo la magnífica idea de traerlos otra vez a los escenarios y lo celebraremos con un tinto tiritando en nuestras copas.