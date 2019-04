Señor director:



Hace unos días pasé por Media Agua rumbo a Mendoza. Era de noche. Me sorprendió la cantidad de mosquitos que había en la zona. Entiendo que quizás no se pueda fumigar debido a que es una zona agrícola y determinados químicos podrían dañar las plantaciones, ya sea de melones, sandías, entre otras riquezas de esta tierra. Sin embargo, en esta época del año en que no es tiempo de cosecha, de alguna manera se le tiene que dar una solución a este problema. Esto es debido a que a los mismos pobladores les causa molestias, en especial a bebés, niños y adultos mayores. Así también como a los trabajadores del campo y a los viajeros. Sería importante que las autoridades municipales como de la provincia trabajen en este tema para darle una solución permanente.



Julio Manrique DNI 8.945.672