Señor director:



Esta Navidad, cambio palabras por silencio..// No es la Navidad soñada/ No es la Navidad enseñada/

Aquí me detengo...// Si es triste el presente/ ¿Por qué no decir?// - Niño de Belén/ a tí te esperamos/

trae luz del cielo/ que no hayan más odios/ derrama tu amor/ ¡es los que nos falta!// ¡Esta Navidad será la más deseada!// Que cunda el abrazo, la esperanza// ¡Jesús llegará a casa!



Beatriz del Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales