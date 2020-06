Señor director:



En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT),designó al 12 de junio de cada año como "Día Mundial Contra el Trabajo Infantil". El motivo es para concientizar y aunar esfuerzos para erradicar esta problemática. Desde entonces, en esta fecha tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar iniciativas de gobiernos, patronales, sindicatos, sociedad civil, medios de comunicación. También, muchos otros actores locales como escuelas y municipios en la lucha contra esta situación. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica o estrategia de supervivencia, sea remunerada o no, realizada por niños menores de 16 años. La prohibición del trabajo infantil se extiende hasta los 18 años cuando se trata de un trabajo peligroso. En Argentina está en vigencia la Ley Nº 26.390 que prohibe cualquier actividad, que persiga o no fines de lucro. En 2013, además, se sancionó una ley que penaliza con prisión a los empleadores que generen trabajo infantil, un tema que antes sólo era castigado con multas. Un niño no debe trabajar porque esa acción disminuye su rendimiento escolar o provoca el abandono de la escuela. Además están en crecimiento físico, mental y emocional, por lo que el exceso o la repetición de tareas mecánicas perjudica su desarrollo. El mundo del trabajo es para adultos, con exigencias físicas y mentales. Los niños tienen que desarrollar su personalidad mediante los juegos y a través de la relación con sus amigos y sus familiares. Este año, la campaña será virtual.



La pandemia de salud de Covid-19 y el consiguiente impacto económico y de mercado laboral están teniendo un gran impacto en la vida y los medios de vida de las personas. Se estima que hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos.

Carla Milagros Flores Alvarez

DNI 39.524.774

Prof. Educación Especial