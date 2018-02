En estos días fui a la obra social provincia. Es hermosa. Se nota que se invirtió en infraestructura. En el trámite que realicé, una chica muy amable me atendió y me contó que hace 4 años espera un contrato. También me dijo que eran 100 pasantes esperanzados que estaban trabajando en negro, y hace más de 5 años que nunca estabilizaron su situación. Muchos son padres y hasta resulta hasta irónico, pero no cuentan con el servicio de obra social, sentí pena. La administración publica debería ser un ejemplo, ojalá también inviertan pronto en Recursos humanos, ya que los muebles vacíos no sirven para atender.