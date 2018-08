Señor director:



No soy de llevar estadísticas de las cosas malas que suceden, pero lo que sí sé que no es la primera

muerte que ocurre en el peligroso cruce de la exruta 20 con el actual Acceso Este, en las inmediaciones del Monumento al Gaucho, en Santa Lucía.



Hace unos años, en una publicación de este mismo diario dedicada al departamento Santa Lucía

(Edición Zonal de DIARIO DE CUYO) se consultaba a expertos viales sobre este cruce, y todos

ellos coincidían en señalar que era muy peligroso "porque había un efecto óptico que hace que los

conductores no tomen real dimensión de las distancias y vehículos que parecen lejos, uno de otro, en un momento determinado se encuentran a muy pocos metros, sin la posibilidad, en muchos casos, de poder frenar a tiempo.''



Esto fue planteado, aproximadamente en el año 2002 y desde entonces nada se ha hecho para solucionar este problema.



He escuchado a muchos opinólogos decir que se debe transitar con más cuidado; que el que circula por la ex ruta 20 debe frenar para ceder el paso al que ingresa al Acceso Este, aunque los primeros vengan circulando por la mano derecha; que hay que hacer señales con las luces, etc., etc, etc,



Pero todos sabemos que al tránsito moderno hay que facilitarle las cosas en una forma práctica y no

basarnos en el supuesto de que todos los conductores tienen el mismo cuidado y habilidad.



Salta a la vista que en el lugar obviaron un puente y eso también puede llegar a ser producto de la corrupción en la obra pública de la que tanto se habla.



El tema es que se ha producido una nueva muerte..., no se cuántas van y tampoco quiero saber

cuántas se pueden llegar a producir hasta que la solución vial sea instrumentada... Lamentable!