Señor director:



Es mucho lo que se puede escribir referente a estas bandas detestables de gremios dueños de todo lo que les plazca. No tienen idea o poco les importa qué situación enfrentan los que deben viajar. No son todos "ricos", sino que los apremia alguna situación personal que deben cubrir de urgencia. Haciéndola cortita, l diría al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que a los argentinos nos está cansando su "benevolencia" hacía tantos agresores. Hartos de que no se actúe con firmeza para que cada uno pague las malas acciones, como por ejemplo, la agresión hacía su persona en La Pampa. Cada huevazo dirigido a su camioneta estaba haciendo blanco en cada ciudadano y en la democracia. Al político de baja catadura moral les decimos: los enfrentaremos con nuestro voto, sin lugar a dudas. El país que viene no es para corruptos. Alguna celda los cobijará como se merecen.