Señor director:



En la mañana bien tempranito a esperar "El Verde'' (así llamado por nosotros, los hijos de los militares), o "Aceituna'' para los más íntimos (sus conductores y compañeros del RIM 22). Se trata del colectivo marca Mercedez Benz que pasó a retiro hace unos días. Si eras del barrio de suboficiales tenías la suerte de verlo entrar y ser los primeros en subir, (para no pasar frío y elegir la mejor ubicación), si el que venía manejando era tu papá, era casi que tenías asegurada la butaca a su lado, el problema era si tenías más hermanos, todos en esa butaca de alguna forma queríamos estar, y a portarse bien, si no era el turno de otro niño. Una vez, "el verde'' no entró al barrio, seguro estaba muy cansado. Esa vez viajamos en la camioneta comando, otra experiencia más.



La ida a la escuela, era un recorrido marcado, los que se bajaban al final del recorrido se lo sabían de memoria. Bajar y cruzar la calle de la mano de los más grandes o de un soldado, y que tus compañeritos se queden sorprendidos, nosotros por la inocencia sin darle mayor relevancia a semejante privilegio, los más grandes sacando pecho. Así, "el verde'' volvía al fondo del RIM 22. Luego la salida de la escuela y a esperar... "Allá viene el verdeeeee'', se escuchaba decir a los niños más grandes que formaban fila sobre la vereda de Av. Libertador esquina Catamarca, mientras los más pequeños aguardábamos en las escaleras del viejo museo instalado en la Esc. Superior Sarmiento.



Hoy decimos: "allá se va nuestro querido transporte escolar''..."allá se va el famoso micro verde.... allá se va el verde''. Este es el recuerdo con cariño para todos los conductores motoristas y en especial a mi papá, Jorge Luis Villafañe (10 años con "el aceituna''), la verdad que hacían de nuestros viajes a la escuela "una aventura'', por esos años, una vez más, los hijos de los soldados llegaban a la escuela. muchas gracias tíos queridos (¡sí, tíos, como les decíamos en el barrio militar!).

Pablo Villafañe

DNI 32.997.001