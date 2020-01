Señor director:



Es notable el estado de deterioro de algunas rutas de la provincia, no sólo provocada por el paso del tiempo y su buen uso, sino por los camiones que evidentemente llevan cargas cuyo peso exceden lo que puede soportar un pavimento y terminan ondulándolo y, en otros casos, dando lugar a la formación de baches.



Un pavimento que no es viejo es el de la Ruta 20, ex Paula Albarracín de Sarmiento, desde el ingreso a Caucete hasta la localidad de Pie de Palo. Aparentemente fue muy bien concebido por parte de Vialidad Nacional, pero a pocos años de su habilitación las ondulaciones, típicas de las producen los camiones con varios ejes, se hacen notar en buena parte del tramo. El tema es que la ondulación antecede a la rotura de la carpeta asfáltica, además de hacer muy inseguro el tránsito para todo tipo de automotores. Así como este tramo, hay otros tantos en la provincia, pero he querido referirme a este en particular porque es uno de los pasos obligados de cientos de automotores que salen y llegan a la provincia, como también paso obligado de algunas competencias ciclísticas como la Vuelta a San Juan, en su etapa hasta la Difunta Correa.



Joaquín Valenzuela DNI 13.204.972