Señor director:



Los artesanos urbanos de la peatonal de San Juan, solicitamos a la Secretaría de Cultura, Sandra Barceló, que interceda ante los integrantes del Comité Covid-19 en nuestra representación y en nombre de la ley 6.984, para que nuestros permisos para exponer y vender nuestras artesanías sean restaurados a partir de hoy, jueves 18 de junio de 2020, vísperas del Día del Padre. El motivo es que llevamos meses ahogados económicamente, mientras que los servicios, impuestos y demás obligaciones económicas no están en cuarentena. La inflación sigue en aumento y no sólo de alimentos, también en nuestras materias primas. Creemos en nuestro trabajo. Hemos sobrevivido a crisis económicas mundiales y sabemos que éste no es nuestro momento de desaparecer. Sostenemos que ya es tiempo que se flexibilice nuestro sector de la mano del protocolo presentado.

Roberto Soria

DNI 30.354.799

Artesano