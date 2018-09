Señor director:



Para los peatones que tienen que cruzar la calle Sargento Cabral ex Coll, se puede definir como una auténtica odisea. Desde la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento hasta Cabaña, en una extensión aproximada de 5 kilómetros, el peligro de ser embestido por cualquier tipo de vehículo es latente. A cualquier hora del día y de la noche, el riesgo de ser embestido es inminente. En todo ese tramo, sólo hay un semáforo en la esquina de Santa María de Oro. Pero es igual de peligroso, porque no se sabe de dónde puede aparecer un auto o moto, debido a que son varias las calles que desembocan en ese lugar. Es necesario que los municipios de Capital como de Rivadavia coloquen de manera urgente semáforos inteligentes en esa zona. La intención de los vecinos y transeúntes de los distintos barrios de la zona es claro: evitar no sólo accidentes, sino pérdidas de vidas humanas.