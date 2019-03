Servicio Penitenciario Provincial.

Con todo respeto quiero compartir con toda la comunidad sanjuanina esta carta abierta al señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Sergio Uñac. Al comenzar el ciclo lectivo cada año en el Cens "San Juan de Dios", que funciona en el Servicio Penitenciario Provincial, vemos que el entusiasmo en efectivizar el derecho a la educación se desvanece. Desde hace 25 años brindamos servicio educativo sin edificio escolar. La realidad es que lo hacemos en lugares acondicionados para aulas, de pequeñas dimensiones sin ventilación natural, con filtraciones de agua en paredes y techos húmedos, agudizándose con el tiempo. ¿La solución? Un techo colapsado. En nota con fecha 12 de marzo de 2019, los oficiales sub. adjutor Ricardo Fernández (maestro mayor de obras -jefe de Oficina Técnica) y sub. adjutor Ricardo Castro (técnico en Energía - jefe de Infraestructura y Laborterapia) del Servicio Penitenciario Provincial expresan en nota al Cens: "Se procedió a realizar un relevamiento de la zona afectada por los 'efluentes' que filtran hacia las aulas, emanando olores agresivos y humedad". En otro párrafo expresan: "Se sugiere desde la Jefatura y en común acuerdo con la Superioridad que se evalúe a través de Asesoría Técnica del Ministerio de Gobierno e Infraestructura de la Provincia la refacción general del Núcleo Central del Sector 4". "Se sugiere que las aulas no sean habitadas porque no cumplen con las condiciones necesarias".



Señor Gobernador, el conocimiento y la educación son un bien público y un derecho personal y social. Enseñar y aprender en condiciones dignas por el simple hecho de ser personas y ciudadanos comprometidos en la grandeza de la Patria. Necesitamos un edificio escolar ¡urgente! o módulos para el dictado de clases. Tenemos derecho a ser escuchados. Gracias.



Por Licenciada Virginia Oviedo

DNI 16.829.776

Directora Cens "San Juan de Dios"