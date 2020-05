Señor director:



A la luz de los acontecimientos mundiales que nos incluyen y que son difíciles para todos nosotros como país, como ciudadanos y como familia, creo que es absolutamente necesario que los medios de comunicación, especialmente radio y televisión demuestren suficiente altura para conducirse ante lo delicado de la situación. Hace unos 20 años, cuando aún no comenzaba el siglo XXI, los periodistas como noticieros serios y confiables, estaban en manos de notables personalidades que dejaron huellas. Muchos están retirados y otros tantos han fallecido. Hoy pululan opinólogos, expertos en todo y en nada. El manejo que hacen de las informaciones de la pandemia, en algunos casos es atroz. Con sus datos agoreros, cifras permanentes, estadísticas apresuradas y aportando más pánico que un aliento esperanzador. Mucha gente con la que me comunico admite que ha dejado de escuchar radio o ver televisión porque ven que están sometiéndolos a un estrés terrible que toda la información mal manejada y prefieren la vuelta a los soportes en papel, al diario, como elemento vital de información.Al menos, leyendo, evitan los gritos destemplados de algunos en la radio, especialmente los que creen que son dueños de la verdad, o las discusiones estériles que nada aportan para hacer que todos podamos sentirnos esperanzados y alertas, pero no psicóticos ante el grave problema de alcance mundial.



La responsabilidad de los medios y su humanidad se ha visto jaqueada por ese "periodismo" que hoy demuestra no tener altura para llevar adelante una objetividad y una tarea delicada sin tintes políticos, honorable, confiable. No están en el circo mediático que estaban hasta diciembre o enero, la realidad es otra y el respeto debe ser otro. El comunicador, el periodista, hoy es un elemento humano esencial. No es el mediático, es el humano que no está exento de nada, que como tal debe dejar de simplemente opinar o despotricar para acompañar a la gente en el proceso enorme de sobrellevar la incertidumbre y el encierro, orientando, simplificando la noticia, aclarándola sin darle demasiadas vueltas y siempre en la búsqueda del bien y la verdad.



Ada Gámez

DNI 14.991.576