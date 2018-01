Señor director:



Quiero compartir mi impotencia por ver algunas conductas que atenta contra la salud de la gente y la vida de los animales. Desde hace un par de año, personas sin conciencia, convirtieron el sector Sur de calle Maurín (próximo a calle 5), en Rawson, en un basurero que persiste hasta el día de hoy, pese a que el municipio del departamento se encarga de limpiar el lugar en forma periódica. Pero la limpieza dura menos de una semana, ya que los inescrupulosos vuelven a llenar el lugar con todo tipo de residuos, desde restos de pollos en descomposición hasta animales muertos. Pero eso no es todo. Ahora también eligieron este lugar para dejar cachorros abandonados. Todas las semanas aparecen perros nuevos en esta zona que corren el riesgo de que los pise un vehículo o de morir de sed porque no tienen donde tomar agua. Algunas personas de buen corazón llegan hasta el lugar para dejarles agua y algo de comida, pero no es suficiente.



Realmente me cuesta encontrar alguna razón para justificar estas conductas. Los camiones de los municipios realizan la recolección de residuos en forma diaria por lo que no entiendo la necesidad de ir a tirar la basura a otro lado. Por otra parte, la esterilización de mascotas es gratis y también se realiza diariamente en diferentes puntos.