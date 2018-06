Señor director:



Quiero expresar mi disconformidad por escuchar discursos políticos en un acto tan especial como lo es el del 25 de Mayo. Ese día, el municipio nos invitó a varios cetros de jubilados de la ciudad de San Juan a un locro, en el Centro de Jubilados "Paz y Bien'', en el departamento Rawson. Fue una fiesta hermosa con unas 600 personas. Allí se pudo degustar de locro, además de empanadas, bebidas y postres. Luego hubo baile, folclore y guitarreada, con la presencia del intendente de Rawson y la visita del exgobernador José Luis Gioja. Luego de los saludos de ambos, el exgobernador hizo un discurso político o digamos de proselitismo en contra del Gobierno nacional. Quiero decir que nosotros los jubilados no fuimos a un comité político, sino a una fiesta de todos los argentinos. Confieso que me dio pena escuchar reclamos en contra del Presidente de la Nación. Este señor no tiene vergüenza, cuando su gobierno hizo una travesura en la Constitución para gobernar por tercera vez.