El exembajador en Rusia, Leopoldo "Polo Bravo" junto al presidente de ese país, Vladimir Putin.



Para la familia bloquista, este es un día muy significativo. "Polo" fue un ser humano especial; un político brillante; un luchador de mil batallas que nunca descansó ni se dejó amilanar; y, sobre todo, un extraordinario servidor público que convocó y convoca a que muchos sigan ese camino de pioneros en beneficio de San Juan. Por eso en esta fecha se conjugan el dolor de la pérdida de un amigo y la gratitud de que Dios lo haya puesto en nuestro camino.



Fue en la tarde de un sábado 30 de octubre, a eso de las 16.45, cuando falleció. Su destacada trayectoria política comienza a los 23 años, en el cargo de Secretario del Bloque Bloquista en nuestra Legislatura Provincial; luego como diputado provincial (en tres periodos); Diputado Nacional. En 2002 fue Agregado Financiero en la Embajada Argentina en Moscú, y, en 2006 es designado embajador, siendo el tercer Bravo en desempeñar la representación diplomática (su padre, Leopoldo en 1952 y 1976, y su tío Federico en 1984), todos, siguiendo el camino iniciado por Federico Cantoni en 1946.



Arquetipo del bloquista, de cuerpo y alma cantonista respetuoso de los códigos. Marcado desde su nacimiento por la política logró recibir, no sólo el nombre de su padre sino también su capacidad de líder. En 1996, había llegado a la Presidencia del partido por primera vez, siendo su padre presidente de la Honorable Convención. El 27 de junio de 2004 es electo Convencional por el Departamento Capital, lo que le permite que sus pares lo elijan Presidente de la Honorable Convención Provincial. En el año 2010, es electo Presidente del Partido Bloquista, con mandato hasta el 2012, que no pudo completar porque lo sorprendió la muerte. Manifestaba sus deseos de ser candidato a gobernador en el 2011, pero la cruel enfermedad no lo dejó. Pasó por la vida haciendo el bien, supo interpretar el sentimiento de aquellos primeros dirigentes que, juntos a Federico Cantoni primero, y a Leopoldo Bravo después, dieron y sostuvieron con vida a un partido político grande e importante más allá de las fronteras provinciales; "Pioneros de la Historia".



Esta recordación no es autorreferencial, nos incluye a todos, porque el espíritu de Polo no ha muerto, sigue plenamente vigente, trasmitiéndonos un ímpetu de reencuentro con nuestro ser original, reconciliación con nuestra tarea y destino con todos aquellos que por sangre y espíritus caminan con nosotros, traspasando a las nuevas generaciones las convicciones que él siempre mantuvo en las más distintas materias de interés público. La mejor forma de preservar el legado de Leopoldo Alfredo Bravo es trabajar arduamente por el bienestar de los sanjuaninos, actuando con honestidad y humildad.



"Polo" Bravo consagró su vida a la política, y en ese camino nos hizo mejores a quienes lo conocimos y aprendimos con él. Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, entonces comprendemos que la muerte no es el final.

Carlos Ciro Maturano

Ex intendente de Rawson