Señor director:



Parte de la humanidad se arrastra por una pendiente ancha y suave. Pero en un continuo descenso, donde lo evidente es negado, donde se pretende que no hay certezas y una gran maraña de "derechos'' ocultan nuestros deberes. Lo que tenemos que hacer por nosotros, por nuestro prójimo para nuestro bien y el bien común. Otro 25 de marzo, nos encuentra en la pelea por lo obvio, la vida y la naturaleza humana. Que un ser de nuestra especie, gestado por la acción de un hombre y una mujer, tenga que ser defendido a veces de sus mismos padres o de representantes del poder civil. La vida inocente debe resguardarse en su integridad. En el seno materno de la acción de químicos o de instrumental de muerte. Una vez nacido, de toda clase de deformación en la educación que se nos quiere imponer, continuando con la negación de lo obvio. Esto no es bueno, no es de argentinos bien nacidos. Dios guarde a nuestros niños y a nosotros, porque aquí seguiremos dando lucha por las dos vidas.



Máximo A. López

DNI 18.206.750

Médico obstetra y ginecólogo

MPP 2227