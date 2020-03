Señor director:



Desde que estalló el tema de la pandemia, los precios de frutas y verduras han ido en aumento de una forma escandalosa. Entiendo que los verduleros son trabajadores en negro. Pero, el resto de los sanjuaninos también somos trabajadores y no hay sueldo que llegue a fin de mes. Siempre las frutas y verduras fueron los recursos para que la población asalariada pudiera alimentarse, ya que el precio de la carne es también imposible de pagar. Quisiera saber si habrá algún tipo de control sobre los verduleros, ya que ellos tampoco entregan facturas. Creo que no son momentos como para aprovecharse de nadie para hacer una diferencia económica. Todos estamos pasando una crisis, no sólo sanitaria, sino económica y social que también es un peligro, en especial cuando ya no se tiene dinero para comprar comida.